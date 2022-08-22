شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار عن "كابيتانو مصر": فكرة جيدة وسوف تفيد الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مختار مختار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على إطلاق شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

وقال مختار مختار في تصريحاته لـ"الخليج 365": "فكرة جيدة وسوف تفيد الكرة المصرية بكل تأكيد ولابد من أختيار المدربين بعناية للاهتمام بالمواهب والعمل على تطويرهم خلال الفترة المقبلة للاستفادة منهم في المنتخبات الوطنية الصاعدة ".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.