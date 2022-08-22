لاعبو المقاولون يتعاهدون على مواصلة الانتصارات لضمان البقاء فى الدوي

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القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو المقاولون العرب على مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة، لضمان بقاء الفريق فى مسابقة الدوري العام، بعدما أحيا الفريق أمل البقاء بالفوز فى اللقاء الماضى على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة.

جاء ذلك بعد الجلسة التحفيزية التى عقدها معهم محسن صلاح رئيس النادي، ومحمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، بعدما أكدا أن النادى لن يبخل على أبنائه متمنيين أن يبذل الجميع أقصى جهد لتحقيق حلم البقاء.

وانتعشت حظوظ المقاولون العرب في البقاء بالدوري العام من جديد بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29 عقب فوزه بثلاثية على مصر المقاصة، ليتقدم مركزين بترتيب جدول الدوري ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

واستعان شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بمباراة فاركو والزمالك والتي جمعت الفريقين بالجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف في فاركو قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو في الأسبوع الـ32 بالدوري الممتاز، والتي تقام في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

من جانبه، جدد المهندس محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية بتعديل الجدول في الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد، وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.