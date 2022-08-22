7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها حضور فيتوريا مباراة سيراميكا وفيوتشر، ومكافآت خاصة فى الزمالك بعد تحقيق لقب الدورى.

الزمالك ينتظر قرار رابطة الأندية بشأن احتفالية استلام درع الدورى

ينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن مراسم تسليم درع الدورى لموسم 2021 / 2022، والذى أصبح على بعد خطوة من القلعة البيضاء.

فيتوريا يحضر مباراتى سيراميكا وفيوتشر فى الدورى برفقة جهاز المنتخب

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة سيراميكا أمام طلائع الجيش باستاد المقاولون، المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

يستعيد فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود مدافعه رامى ربيعة فى مواجهة إنبى، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد إنتهاء الإيقاف.

أعلن يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى، عدم وجود نية لدى ناديه للموافقة على رحيل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبا الفريق سواء للأهلى أو الزمالك.

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري التى تجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء، ورصدت إدارة النادي مكافآت خاصة للاعبين بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الموسم، ونجحوا فى نهاية المشوار بالتتويج بلقب الدورى للموسم الثاني على التوالى، رغم حرمان الفريق من القيد وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الأهلى لن يرحل عن منصبه رغم أنه لا يلقى الدعم الجماهيرى حتى الآن.

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