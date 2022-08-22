شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: "كابيتانو مصر" يمتاز بالمصداقية لأنه يتبع الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلى والمنتخب السابق أن برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فكرة رائعة، وسيقدم لاعبين موهوبين للكرة المصرية.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لـ"الخليج 365" أن المشروع والبرنامج يمتاز بالمصداقية لأنه تابع للشركة المتحدة، ولذلك ننتظر النجاح للبرنامج مثل أي شيء تطلقه الشركة، قائلاً: "البرنامج هيقدم حاجة محترمة للكرة المصرية".

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد فى كل نواحى مصر لاكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق والمستشار الرياضى لشركة تذكرتى فى الإعلان الترويجى لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة"، ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتى استادات وبريزنتيشن.