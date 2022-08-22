شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف عن "كابيتانو مصر": مصر غنية بالمواهب وهناك مواهب كثيرة بجميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد يوسف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية

وقال محمد يوسف في تصريحاته لـ"الخليج 365": "إن مصر غنية بالمواهب في كرة القدم وهناك مواهب كثيرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والاهتمام من قبل المسئولين في الدولة سوف يساهم في ظهور جيل جديد يفيد الكرة المصرية ومنتخب مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلاً: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.