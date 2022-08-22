شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: برنامج "كابيتانو مصر" فرصة ذهبية لكل المواهب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادى الزمالك الأسبق، أن برنامج "كابيتانو مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيؤدى لظهور مواهب كثيرة خلال سنوات قليلة مما يزيد من قوة الكرة المصرية بشكل كبير.

وأضاف أحمد عبد الحليم، أن مصر تمتلك العديد والعديد من المواهب الرياضية الفذة التى تحتاج لإلقاء الضوء عليها للظهور للنور، وهو ما سيحدث بعد إطلاق برنامج "كابيتانو مصر" الذى يعد فرصة ذهبية لكل المواهب المصرية لإثبات الذات وتقديم أوراق اعتمادها.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد فى كل نواحى مصر لاكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق والمستشار الرياضى لشركة تذكرتى فى الإعلان الترويجى لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتى استادات وبريزنتيشن.