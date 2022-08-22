شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل عن "كابيتانو مصر": تعويض للكشافين فى الأندية بعد اختفائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، على أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

وقال عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذا البرنامج تعويض للكشافين في الاندية الذين اندثروا، وهناك مواهب عديدة في المحافظات لكنها مواهب مدفونة، ورعاية تلك المواهب حاجة محترمة من مؤسسة محترمة، وهذا الأمر أنا لمسه لاني شغال فيه، وهيكون في منهم مواهب محترفة في اقرب وقت، وأشكر المتحدة علي تلك الفكرة".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.