شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف: "كابيتانو مصر" فرصة رائعة لخلق أجيال جديدة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رؤوف، نجم النادى الأهلى السابق، أن برنامج "كابيتانو مصر" فرصة رائعة لخلق أجيال جديدة فى الكرة المصرية. وقال رؤوف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الكرة المصرية تحتاج مثل هذه الأفكار البناءة التى من شأنها أن تساهم فى اكتشاف مواهب فى كافة ربوع مصر، بما يعود بالنفع على المنتخب الوطنى فى النهاية".

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.