شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: كابيتانو مصر فرصة لتصحيح المسار وضخ دماء جديد فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن مشروع كابيتانو مصر فكرة ممتازة لضخ دماء جديدة فى الكرة المصرية، متوقعا نجاحا باهرا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، "مشروع كابيتانو مصر فكرة ممتازة، خاصة أنه يأتي تحت رعاية جهات موثوق بها، وننتظر الكثير من هذا المشروع لضخ دماء جديدة فى الكرة المصرية، ونتمنى أن نرى هذا المشروع يؤتي ثماره سريعا بزيادة عدد المحترفين المصريين لوضع الكرة المصرية على المسار الصحيح.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.