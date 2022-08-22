شكرا لقرائتكم خبر عن ميريت أحمد لاشين تحصل على برونزية بطولة العالم للشباب للمواى تاى فى ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة الدولية ميريت أحمد لاشين، لاعبة المنتخب الوطني لرياضة المواي تاي، على الميدالية البرونزية (وزن 75+) ببطولة العالم للشباب والمقامة حالياً فى ماليزيا من 9 إلى 21 أغسطس، بمشاركة أغلب دول العالم، أهمها روسيا والإمارات والولايات المتحدة وإيران وتايلاند وبلجيكا والعراق.

المواي تاى أو الملاكمة التايلاندية من أهم وأصعب الفنون القتالية على مستوى العالم، ويطلق عليه فن الأطراف الثمانية، حيث يستخدم اللاعب القبضتين والكوعين والرجلين والركبتين، ويتميز لاعب المواي تاي بالقوة والخفة والقدرة على المواجهة.

وحصد المنتخب المصرى حتى الآن 4 ميداليات برونزية، وتأهل ثلاثة لاعبين إلى الأدوار النهائية.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من رئيس الاتحاد محمد إبراهيم، والجهاز الفني المكون وليد زكريا مدرب وأيمن الحمصاني مدرب، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني وعددهم 8 لاعبين خاضوا منافسات قوية ضد المنتخب الروسي و التايلاندي والتركي.



لاعبة المواى تاى



لاعبى المواى تاى



المواى تاى