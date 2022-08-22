شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: كابيتانو مصر فكرة جديدة.. وأطالب بوجودها فى كل محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، أن برنامج كابيتانو مصر فكرة جديدة، وأن الكرة المصرية في حاجة لمثل هذه الأفكار التي تؤدى للتطوير.

وقال أمير عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "نفتقد دائماً فى الكرة المصرية للأفكار الجديدة والطاقة الايجابية، وكابيتانو مصر يمثل فكرا جديدا ولكن لابد أن يكون في كافة محافظات مصر حتى نرى محمد صلاح جديداً يكون بمثابة طوق نجاة للبلد".

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.