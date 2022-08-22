منتخب 2006 يخوض مرانه الأول بالجزائر فى الثامنة مساءً استعداداً للسعودية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مرانه الأول في مدينة وهران بالجزائر فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة السعودية الأربعاء المقبل فى افتتاح مشواره بكأس العرب.

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مدينة وهران بالجزائر مساء أمس الأحد، للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الفترة من 23 أغسطس الجارى حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل ، وأحمد زيدان معدا بدنيا ، علي محمد محلل أداء ، شريف نعيم مسؤول مهمات.