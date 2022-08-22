شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: برنامج "كابيتانو مصر" سيحدث طفرة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، نجم نادى الزمالك الأسبق، أن برنامج "كابيتانو مصر"، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إضافة كبيرة للكرة المصرية وسيحدث نقلة نوعية خلال السنوات القادمة.

وأضاف أيمن عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف الأساسي من البرنامج هو اكتشاف المواهب الجديدة وصنع "كباتن" للكرة المصرية فى المستقبل، لذا يجب العمل بجد لإنجاح هذه التجربة واستمرارها لما ستعود به بالنفع على الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وشدد أيمن عبد العزيز على ثقته الكاملة فى تنظيم البرنامج بشكل مميز من جانب القائمين عليه لمنح الفرصة الكاملة لكافة المواهبن وأن الأمر لن يكون مثل الاختبارات التقليدية والروتينية فى كافة الأندية وهو ما نحتاجه بشدة فى المرحلة القادمة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد فى كل نواحى مصر لاكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق والمستشار الرياضى لشركة تذكرتى فى الإعلان الترويجى لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتى استادات وبريزنتيشن.