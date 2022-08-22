شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات الدورى الليلة فى افتتاح الجولة الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهى مباريات اليوم في الدوري؟

ج: تقام اليوم ثلاثة لقاءات كالتالى:

غزل المحلة & مصر المقاصة..5.30 مساءً على ستاد غزل المحلة

سيراميكا & الطلائع..5.30 مساءً على ستاد الجبل الاخضر

فيوتشر & بيراميدز..8 مساءً على ستاد الاهلى والسلام



س: ما موقف فيوتشر وبيراميدز في جدول الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: يلتقي فريق فيوتشر بنظيره بيراميدز على استاد الأهلي والسلام، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري العام. ويحتل بيراميدز المركز الثاني فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68، جمعها من 31 مباراة، فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 53 هدفا، بينما تلقت شباكهم 21 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

س: ما موقف طلائع الجيش وسيراميكا في جدول الدوري؟

ج: يواجه فريق سيراميكا نظيره طلائع الجيش باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري هذا الموسم.

ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 49 فى المركز الخامس بجدول الدوري، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

بينما يقع سيراميكا فى المركز الحادي عشر على جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 31 مباراة حقق 7 انتصارات و15 تعادل وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكه 34 هدفا.

س: وماذا عن موقف غزل المحلة ومصر المقاصة في الدوري؟

ج: يلتقى فريق غزل المحلة، الذى يتمسك بأمل البقاء بين الكبار، بنظيره مصر المقاصة الذى تأكد هبوطه للقسم الثاني، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في مثلها، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير.

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الدوري؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.