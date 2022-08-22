شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: "كابيتانو مصر" مشروع يعيد الأمل للمواهب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، أن مشروع اكتشاف المواهب الذى أطلقته الشركة المتحدة "كابيتانو مصر" يعيد الأمل للمواهب المصرية في كرة القدم.

وقال جابر فى تصريحات لليوم السابع، "كان هناك مشاريع لاكتشاف المواهب لكنها لم تكتمل، نتمنى أن يصل هذا المشروع لأهدافه في خدمة المواهب واكتشاف اللاعبين الصغار".

وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب، "أهم ما يميز هذا المشروع أن يوسع قاعدة المشاركة والتفاعل بين المواهب، ويمنح الفرصة للاعبين الصغار في الأقاليم للتعبير عن قدراتهم".

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد فى كل نواحى مصر لاكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق والمستشار الرياضى لشركة تذكرتى فى الإعلان الترويجى لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة"، ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتى استادات وبريزنتيشن.