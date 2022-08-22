شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: "كابيتانو مصر" يمثل نقلة كبيرة للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حلمى طولان، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، ببرنامج كابيتانو مصر الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحاً أنه سيمثل نقلة كبيرة للكرة المصرية من خلال اكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر.

وأكد طولان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفكرة محترمة وجيدة للغاية ويجب الاهتمام بتنفيذها حتى نستطيع إنجاح المشروع، لافتا إلى أنه يثق توفير الإمكانيات اللازمة لهذا المشروع في فترة وجيزة، وهو ما سيمثل نقلة للكرة المصرية.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.