شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: كابيتانو مصر فرصة لاكتشاف المواهب المدفونة فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى والمنتخب السابق، دعمه الكامل لبرنامج كابيتانو مصر الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

وقال بلال فى تصريحات لليوم السابع، أدعم بقوة الفكرة والبرنامج، أى برنامج يدعو لاكتشاف المواهب أؤيده بقوة، فى ظل ندرة المواهب خاصة أن اختبارات الناشئين لا تكشف أى مواهب .

وأشار نجم القلعة الحمراء السابق إلىأن هناك الكثير من المواهب المدفونة فى الكثير من المحافظات، خاصة الصعيد والوجه البحرى والقرى والنجوع، ومثل هذا البرنامج سيكشف لنا الكثير من المواهب التي ليس لديها القدرة على إظهار نفسها، وإظهار قدراتها .

واقترح بلال أن يتم تسويق المواهب التي يتم اكتشافها للعب فى الأندية الكبرى وكذلك الاحتراف فى الخارج.