ماذا يدور في عقل رونالدو؟ زميله السابق يكشف سبب الرغبة في الرحيل عن مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، بن فوستر، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتقدًا التقارير الأخيرة التي تقول أن زملاءه في الفريق لا يرغبون به، بسبب المشاكل التي يفتعلها بغرف تبديل الملابس.

ولعب فوستر مع يونايتد بين عامي 2005 و 2009، حين تواجد رونالدو مع الشياطين، قبل انتقاله إلى ريال مدريد خلال صيف 2009 في صفقة قياسية.

وقال فوستر لشبكة "توك سبورت": "لم يكن رونالدو مزعجًا على الإطلاق، لن يكون لدي كلمة سيئة لأقولها عنه، رونالدو لم يسبب مشاكل أبدًا في مانشستر يونايتد".

وأضاف الحارس الإنجليزي المخضرم في حديثه: "الجميع يعرف أنه محترف للغاية وقد فعل كل شيء بشكل صحيح، أنا أضمن أنه هو نفسه الآن ولم يتغير".

وأتم فوستر: "أضمن أنه لن يرحل عن يونايتد، هو فقط يثير ضجة ليكون الرجل المثير للاهتمام دائمًا، انها طريقة فعالة لإبقاءه في الواجهة الإعلامية".

يذكر أن العديد من التقارير، أفادت أن رونالدو يرغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد، وأنه تم رفضه من قبل عدة أندية هذا الصيف، بسبب راتبه الكبير وعمره المتقدم.