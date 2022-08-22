حسين المحمدي يُعلن استمراره في منصب المدير الفني لشباب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن حسين ياسر المحمدي، المدير الفني لفريق الزمالك تحت 21 عاما، استمراره في منصبه للعام الثاني على التوالي.

ونشر حسين ياسر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه بفريق الزمالك تحت 21 عاما وباقي أعضاء الجهاز الفني.

وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "بسم الله وتوكلنا على الله، الموسم الثاني على التوالي مديرا فنيا لفريق نادي الزمالك تحت ٢١ سنة والعمل في هذا الكيان العظيم، شكرا لمجلس ادارة نادي الزمالك العظيم تجديد الثقة برئاسة المستشار مرتضى منصور ومسؤول الكرة بالنادي امير مرتضى".

وتابع:" شكرا إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين ونائبه حسين عبد اللطيف الأب الروحي وعصام مرعي وتامر عبدالحميد لدعمكم المستمر وعملكم لنجاح هذه المنظومة التي ساندت الفريق الأول في اصعب فتراته ومنع القيد ونجاح تجربة الناشئين".

وأكمل:" لن أنسى الشكر لجهازي المعاون أحمد رزق ورامي حسن وحسني مسعد مدرب الحراس وسعيد الطيار وحمودي اداريين الفريق وشكر خاص لكابتن شكري حسن المدير الاداري للقطاع وأحمد السيسي مدير القطاعات وسيد كوشي عامل الفريق الذين قامو جميعهم بدور كبير لنجاح الفريق الموسم الماضي والوصول به لأعلى مستوى في ٢٦ لقاء لم ينهزم الفريق إلا مباراتان فقط وفوز ١٨ منهم ١٢ على التوالي وتعادل ٦ مباريات".

واستطرد:" لن انسى شكر كل لاعب من الفريق الذين عملو مجهود رائع الموسم الماضي بالفعل رغم ضغط المباريات الصعب وكم الإصابات التي حدثت آخر 5 أسابيع من الموسم واسفر عن حصولنا على المركز الثاني لكن انتم بالنسبه لي ابطال".

وأتم:" لن انسى الشكر لكل محبيني ومتابعيني الذين دعموني وساندوا الفريق الموسم الماضي بتشجيعكم وحبكم ومتابعتكم شرف لنا وشكر لكل المتابعين. بحبكم ودعواتكم".