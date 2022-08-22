الخليج 365 يكشف 7 بنود في اجتماع مجلس الأهلي غدًا.. أبرزها عقود الرعاية والبث الفضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا بعد ظهر غدٍ، الثلاثاء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، بالمقر الرئيسي بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة لعل أبرزها تعاقد الرعاية.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن جدول أعمال مجلس الإدارة يتضمن 7 بنود رئيسية، على رأسها تعاقد رعاية الكرة الذي يتجاوز حاجز المليار جنيه بناء على دراسة مقدمة من شركة الكرة برئاسة ياسين منصور.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الاجتماع سيناقش أيضًا بندًا ثانيًا هو طرح مزايدة رعاية للنادي والنشاط الرياضي، والبند الثالث هو البث الفضائي لمباريات فريق الكرة، والبند الرابع هو مزايدة ملابس فريق الكرة بعد ما تردد عن عدم التوصل لاتفاق نهائي هو شركة لتوريد ملابس الفريق الأول خلال الساعات الماضية .

وأضاف "البند الخامس يتضمن التسليم النهائي لشركة الكرة كل ما يخص القطاع، والبند السادس بعض الأمور الخاصة بالنشاط الرياضي، والبند السابع هو تحديد موعد افتتاح المرحلة الأولى من فرع التجمع الخامس".

وأوضح المصدر "محمود الخطيب رئيس النادي عقد أكثر من 4 اجتماعات مع المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية لحسم ملفات الرعاية والبث الفضائي كان آخرها اليوم، وسوف يعرض الخطيب نتاج تلك المناقشات في اجتماع مجلس الأهلي غدا".