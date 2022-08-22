أمير عادل يكشف لمصراوي سبب رحيله عن سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أمير عادل لاعب سموحة السابق، أن سبب رحيله عن الفريق وفسخ التعاقد هو عدم اللعب باستمرار و عدم منحه الفرصة للتعبير عن امكانياته.

وقال أمير في تصريحات خاصة لمصراوي، إن السبب الرئيسي للمجيء إلى مصر وتوقيعه مع سموحة هو التعبير عن نفسه وإظهار امكانياته للجميع.

وأوضح، أنه ليس شخصًا يحب التحدث بشكل سيء عن أي شخص وتوجيه أصابع الاتهام إلى الناس، وهناك احترام متبادل بينه وبين الجميع في سموحة.

وأشار إلى أنه كان بشعر بالتجميد في الفريق، ولم يحصل على الدعم الكامل لمساعدة الفريق، مؤكدا أن قبل رحيله عن الفريق ، تحدث معه عبدالحميد بسيوني وطالبه بالتفكير جيدا قبل اتخاذ القرار ووعده بالمشاركة ، لكن تمسكت بقرار الرحيل.

وتابع:" لا يزال الوضع جديدًا جدًا بالنسبة له و لديه بعض الخيارات وبعض العروض سيدرسها بشكل جيد لاختيار الافضل في الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلا:" أنا متحمس لإثبات نفسي وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أرغب في المجيء واللعب في مصر أمام كل محبي كرة القدم.