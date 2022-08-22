تؤهل لبارالمبياد باريس.. مصر تنظم بطولة العالم لجودو المكفوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، عن إدراج بطولة العالم للجودو للمكفوفين التي تنظمها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس 2023 بمدينة الإسكندرية، ضمن أجندة المسابقات الرسمية للاتحاد الدولي، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

وقال أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري، إن إسناد تنظيم البطولة لمصر يعد إنجازا فريدا يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددا على أن الاتحاد الدولي لمس التطور الذي حدث داخل مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مستوى تطوير الطرق والمنشآت في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري أن وفد الاتحاد الدولي حضر العام الماضي واطمأن على معايير قدرة الاتحاد المصرى لتنظيم مونديال الجودو للمكفوفين "جراند بري 2023" في ظل مشاركة أكثر من 32 دولة في منافسات البطولة التي سوف تكون للدورة البارالمبية.

وأشار عوين إلى الدور البارز الذي لعبته وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على دعم الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلا عن الفريق المعاون للوزير ويضم الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمر الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية.