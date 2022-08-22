أسوان يدعم صفوفه بصفقة من نادي النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أعلن نادي أسوان تعاقده مع المهاجم ميدو العطار، قادما من نادي النصر، ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي قبل بداية الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن العطار (25 عاما) يجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح، وسبق له تمثيل نادي إنبي.

ويقيم أسوان معسكرا في الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني ربيع ياسين، استعدادا للمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الممتاز.

وكان أسوان حجز مقعده بين أندية الدوري الممتاز في نسخته المقبلة (2022-2023) بعد صعوده من الدرجة الثانية، مع ناديي الداخلية وحرس الحدود.