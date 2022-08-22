"وجدها خلال الإجازة".. كلوب يكشف مهارة صلاح الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بقدرة المصري محمد صلاح، نجم الفريق، على اللعب بكلتا قدميه مع بداية الموسم الجديد.

ويستعد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد عند الساعة 09:00 مساء اليوم الإثنين في ختام وقمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب ضاحكًا، في حوار لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذائعة الصيت، نُشر اليوم الإثنين، "محمد صلاح عاد من إجازته الصيفية بخدعة جديدة، أعتقد أنه وجد قدمه اليمنى أثناء الإجازة"، في إشارة إلى أن النجم الدولي المصري اعتاد على استخدام قدمه اليسرى في أغلب الأحيان.

وأضاف المدرب الألماني "محمد صلاح يتطور دائمًا، هذا أمر أمر جنوني، ووصل من إجازته هذا العام بقدم يمنى جيدة".

وتابع كلوب "من الواضح أن صلاح محترف كبير ويحاول حقًا إضافة أشياء إلى طريقة لعبه، إنه يملك أرقامًا مميزة، ليس فقط من حيث التهديف، وإنما أيضًا في صناعة الأهداف، إنه لاعب كبير".

ويملك صلاح سجلًا مميزًا أمام مانشستر يونايتد، حيث سجل 9 أهداف، وصنع هدفين، في 10 مواجهات ضد "الشياطين الحمر" بكل البطولات.

وفي حال أحرز صلاح هدفًا اليوم سيتخطى رقم الأسطورة ستيفن جيرارد كأكثر لاعبي الريدز تسجيلًا في شباك مانشستر يونايتد عبر التاريخ.

وعلق كلوب مبتسمًا "لم أكن أعرف أن صلاح سيصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد حال سجل هدفًا اليوم، لكني متأكد أن "مو" يعرف ذلك جيدًا، هذه أخبار رائعة".

ويسعى ليفربول لتحقيق أول فوز في موسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس.