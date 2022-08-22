بسام: تعرضت للظلم لهذا السبب.. وأتمنى الانتقال للزمالك بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، أنه تعرض للظلم بعدم استدعائه إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتمنى الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية حال عدم عودة محمد أبوجبل.

وجدد بسام عقده مع طلائع الجيش، بعدما كان قريبًا من الرحيل عن صفوفه هذا الصيف، لكن الحارس صاحب الـ30 عامًا مازال يفتح الباب لإمكانية الانتقال إلى "الأهلي أو الزمالك"، حسب تصريحاته.

وقال بسام، في تصريحات لقناة "الحياة"، "لن أرحل عن طلائع الجيش إلا بموافقة النادي، في وقت سابق وافق النادي على انتقالي إلى البنك الأهلي، وبالفعل وقعت على استمارة رغبة وحصلت على مقدم التعاقد، لكني فوجئت بأن الطلائع يطلب استمراري، وكان الضغط كبيرًا، فجددت تعاقدي".

وأضاف "حدث تواصل بين وكيلي ومسؤولي الزمالك في وقت سابق قبل التجديد لطلائع الجيش، لكن الآن أي مفاوضات ستكون من خلال النادي، ولو رأى المسؤولون أن العرض مناسب لي وللنادي ستتم الصفقة".

وأكمل الحارس "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، هذا الأمر مهم جدًا من الناحية التاريخية، خصوصًا أن حراس الأهلي والزمالك يتواجدون بصفة مستمرة في المنتخب، وهذا طموحي".

وأوضح "لو عاد محمد أبوجبل إلى الزمالك سيكون من الصعب الانضمام لمنافسته هو ومحمد عواد، لكن في حال عدم عودته أتمنى الانتقال إلى الأبيض".

ويسعى الزمالك لضم حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيل أبوجبل، الذي لم يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده.

لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك إمكانية لعودة أبوجبل إلى صفوف الفريق الأبيض، وأن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الفريق، سيكون له الكلمة الأخيرة في الأمر.

واستطرد بسام "شعرت بالظلم بسبب عدم انضمامي للمنتخب في الفترة الماضية، لا أجد تفسيرًا لهذا حتى الآن".

ثم تابع "إذا كان طلائع الجيش يقدم نتائج سيئة، فالحراس المنضمون أيضًا لم تقدم أنديتهم نتائج جيدة، كما أني أبلغ من العمر 30 عامًا فقط ولست كبير السن كي يتم استبعادي من الحسابات".

وبسؤاله عن سر تراجع مستوى محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، رد "تلاحم المواسم وراء تراجع مستواه، فالحارس يشارك في كل المباريات الكبيرة منذ 2018، لذلك من الطبيعي أن يتعرض لفترة تراجع، لكنه سيعود أقوى خصوصًا بعد الراحة التي حصل عليها".