شاهد 9 أهداف لمحمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسعى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لمواصلة تألقه في مباريات الغريم مانشستر يونايتد، حين يلتقي الفريقان مساء اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستعد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك صلاح سجلًا مميزًا أمام مانشستر يونايتد، حيث واجه "الشياطين الحمر" في 10 مباريات، تمكن من الفوز في 5 مرات، والتعادل 3 مرات، مقابل الخسارة مرتين فقط.

وسجل صلاح في شباك مانشستر يونايتد 9 أهداف، وصنع هدفين لزملائه.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، غاب صلاح عن "ديربي إنجلترا" مرة واحدة بسبب الإصابة، في مواجهة الدور الأول من الدوري لموسم 2019-2020.

وواجه صلاح سوء حظ ضد مانشستر يونايتد في البداية، حيث فشل في التسجيل في أول موسمين له مع ليفربول.

لكن صلاح أصبح بعد ذلك متخصصًا في هز شباك الشياطين الحمر، حيث سجل أهدافه التسعة في 5 مباريات.

وسجل صلاح أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد في مواجهة الدور الثاني لموسم 2019-2020، فيما فاز الريدز بنتيجة 2-0.

وأحرز صلاح 3 أهداف في مباراتين من أصل 3 خاضها ضد مانشستر يونايتد موسم 2020-2021.

وسجل صلاح هدفين في مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن ليفربول خسر بنتيجة 2-3، قبل أن يحرز النجم المصري هدفًا في مباراة الدور الثاني للدوري ليقوده فريقه للفوز 4-2.

وكان الموسم الماضي هو الأبرز لصلاح في مواجهاته ضد مانشستر يونايتد، حيث تألق وأصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف "هاتريك" في "أولد ترافورد" إضافة إلى تمريرة حاسمة، ليقود ليفربول للفوز بخماسية نطيفة في مباراة الدور الأول من الدوري، قبل أن يواصل تألقه ويسجل ثنائية ويصنع هدفًا في مباراة الدور الثاني ضمن الفوز بنتيجة 4-0.

وتلقى صلاح وابلًا من المديح من المعلقين على أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد، حيث قال الجزائري حفيظ دراجي تعليقًا على "هاتريك" النجم المصري "أنت سفاح يا صلاح، حتى لا أقول أنك مجرم كرة وقاتل وماكر وبارع"، بينما قال التونسي عصام الشوالي تعليقًا على الثنائية الأخيرة "يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات".

أرقام استثنائية

وحقق صلاح أرقامًا مميزة بأهدافه في شباك مانشستر يونايتد، حيث أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في مباراتين متتاليتين على ملعب "أولد ترافورد".

كذلك عادل صلاح رقم ستيفن جيرارد القياسي كأكثر لاعبي ليفربول تهديفًا في شباك مانشستر يونايتد، برصيد 9 أهداف.

وفي حال سجل صلاح هدفًا اليوم فإنه سيصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في شباك الغريم برصيد 10 أهداف.

كما أنه سيصبح أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، منذ ديك فورشاو موسم 1926-1927.