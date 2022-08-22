الإسماعيلى يستعيد جهود محمد هاشم أمام إيسترن كومبانى بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى جهود مدافعه محمد هاشم فى مواجهة إيسترن كومبانى، والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب هاشم عن دفاع الإسماعيلى في مباراة الأهلى التي انتهت بالتعادل السلبى بعدما تعرض للطرد فى مباراة المصرى البورسعيدى والتى خسرها الدراويش برباعية مقابل هدف بالإسكندرية.

وخضع باهر المحمدي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للأشعة والتي أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة وذلك على خلفية مشاركته في مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

ويخضع المدافع الدولي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مجدي باز، وذلك بعد تأكد انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب لصعوبة لحاقه فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.