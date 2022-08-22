شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يجهز الكاراتيه لبطولة البريميرليج فى أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتيه معسكراً بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات بطولة البريميرليج "الدورى العالمى"، المقرر إقامتها بأذربيجان فى الفترة من 28 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى أعلنها الجهاز الفنى والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال أشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.

واستقر اتحاد الكاراتيه على اختيار محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة خلال البطولة، على أن يكون أمين الزعبلاوى رئيسا احتياطيا حال حدوث ما يمنع سفر الحسينى.