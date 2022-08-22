شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار رابطة الأندية بشأن احتفالية استلام درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن مراسم تسليم درع الدورى لموسم 2021 / 2022، والذى أصبح على بعد خطوة من القلعة البيضاء.

ويطلب الزمالك استلام درع الدورى حال تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري فى المباراة التي تجمعهما غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة، وينتظر الزمالك القرار النهائي بشأن موعد استلام الدرع، وهل سيكون أمام الاتحاد (حال تحقيق الفوز) أم سيكون فى آخر مباراة بالدورى أمام إيسترن كومباني.

ويحتاج الزمالك الوصول للنقطة 77 ليضمن التتويج بدرع الدورى بشكل رسمي، حيث يحتل حاليا صدارة الدورى برصيد 25 نقطة.

ويجهز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاعبين شباب جدد من أجل الظهور مع الفريق في مباراتي الدوري المتبقيتين بعد لقاء الاتحاد السكندرى غدًا.

ويتبقي للزمالك مواجهتي المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، عقب لقاء الاتحاد السكندري، ويجهز فيريرا لاعبين شباب جدد لمنحهم فرصة المشاركة والظهور، بعد ان يتوج الفريق الابيض بلقب الدوري بشكل رسمي في حالة الفوز علي زعيم الثغر.

وشهد تدريب الزمالك أمس، الأحد، تصعيد أربعة لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003، وقام الجهاز الفني بتصعيد كل من، أحمد رفاعي مدافع الفريق وثنائي الوسط طارق علاء وماجد هاني، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" جناح الفريق.