شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تغير نظام التصنيف العالمى لنشره أسبوعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش أن تصنيفات PSA العالمية سيتم احتسابها ونشرها أسبوعيًا اعتبارًا من الاثنين 29 أغسطس الجارى، بعدما كان يتم نشرها فى اليوم الأول من كل شهر، ولكن اعتبارًا من 29 أغسطس فصاعدًا، سيتم نشر التصنيف كل يوم اثنين، وستضمن التصنيفات الأسبوعية أن تعكس قوائم المشتركين فى البطولات طبقا لأحدث أداء للاعبين وتسمح بتحرك أكبر صعودًا وهبوطًا في تصنيفات PSA العالمية.

ويحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثالث على التوالي، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني، بينما يحتل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي التصنيف الثالث بعد تتويجه مؤخراً ببطولتي الجونة الدولية والعظماء الثمانية، وفى المركز الرابع حل البيروفي دييجو إلياس.

وفي تصنيف السيدات، وتحافظ البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادي دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركزاً لتحتل التصنيف التاسع.