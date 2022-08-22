شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عماد محمود مدرب سلة الناشئات: بحب عادل أدهم.. وكان نفسى أكون قبطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو عماد محمود "الرايق"، لاعب كرة السلة السابق والمدرب الحالى لمنتخب الناشئات، والذى تولى تدريب عدة فرق للسلة مثل سيدات سموحة والزمالك .



عماد محمود

هوايتى المفضله السفر والخروج فى أماكن طبيعية.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

مؤخرا حبيت دخول المطبخ.

هل تحب دخول المطبخ؟

بطاطس وخرشوف محشيين لحمة مفرومة.

ما الأكلة التى تفضلها؟

عادل أدهم.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

من مطربك المفضل؟

محمد منير.



عماد محمود مدرب السلة

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

كنت أتمنى أكون قبطان.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

نور الشريف.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.