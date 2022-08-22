شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى منتخب 2006 قبل انطلاق البطولة العربية بالجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم جلسة تصوير للبعثة المصرية لمنتخب الشباب بقيادة محمد وهبة، قبل انطلاق بطولة كأس العرب المقامة فى الجزائر. واختار الجهاز الفنى 23 لاعبا للمشاركة فى البطولة وهم: في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، عمر كامل، نور عمر. خط الدفاع: محمد نبيه وعبد الرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبد المنعم. خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد. خط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز. وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

























































