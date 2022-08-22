مهاجم أجنبي قوي جدا .. شوبير يعلن عن صفقات قوية الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر تطورات صفقات النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية عبر برنامجه: "النادي الأهلي خلص مع مهاجم أجنبي قوي جدا وليس لدي تفاصيل كاملة عن الاسم والجنسية، لكن ما علمته أنه تم انهاء المفاوضات معه وسوف يتم الإعلان قريبًا".

مدافع

وأضاف نجم الأهلي السابق: “ الأهلي أيضا نجح في التعاقد مع لاعب مدافع بجانب التعاقد مع لاعب وسط ”.

وتابع نجم الأهلي السابق : "الأهلي يسعى لجلب 2 اجانب آخرين بدلا من ميكيسوني وبيرسي تاو في الميركاتو الصيفي".

موسيماني

وأكمل نجم الأهلي السابق : "كلام موسيماني عن بيرسي تاو، هو رسالة للاعب، بأن وجوده في الأهلي سيكون صعبًا في الفترة القادمة".

عرض من تنزانيا

واختتم نجم الأهلي السابق: "الهلال السوداني يريد ضم ميكيسوني، وعنده عرض من تنزانيا، ولكن لديه وكيل اعماله يطالبه بالبقاء في النادي الأهلي ودي معلومة مؤكدة بالنسبة لي".