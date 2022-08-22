شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الاتحاد السكندرى من ثلاثية البنك الأهلى قبل قمة حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لمباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة التى خاضها أمام البنك الأهلى، وانتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط ويصبح فى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبو زعيم الثغر 38 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

وحرص فيريرا على مشاهدة مواجهة الاتحاد والبنك الأهلى، التى أقيمت مساء السبت، من أجل الوقوف على مفاتيح لعب الفريق السكندرى ونقاط الضعف، وكذلك الطريقة التى يعتمد عليها محمد عمر المدير الفنى فى إدارة المباريات، خوفًا من حدوث نتيجة بخلاف الفوز، حتى يضمن الفارس الأبيض التتويج الرسمى باللقب، ويحصل اللاعبون الأساسيون على راحة من المواجهتين المتبقيتين للزمالك فى المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 75 نقطة، ويحتاج نقطتين فقط للتتويج الرسمي بلقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.