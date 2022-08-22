شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراتى سيراميكا وفيوتشر فى الدورى برفقة جهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة سيراميكا أمام طلائع الجيش باستاد المقاولون، المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

كما يحضر بعدها الجهاز الفني لمنتخب مصر مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر إقامتها باستاد السلام فى التاسعة مساءً.

و يستضيف فريق فيوتشر ، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد السلام، فى تحدٍ جديد لعلي ماهر المدير الفني لفيوتشر.

ويبحث علي ماهر عن الفوز رقم 15 مع فيوتشر في الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه فى 31 مباراة بالدوري، فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات أخرى.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات في الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، و رغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر في المركز الرابع في حالة خسارته لأي نقطة بالجولات المتبقية.

وطالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبى الفريق، اعتبار المباريات المتبقية في الدوري، مثل مباريات الكؤوس التي لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة وأن الفريق يبحث عن انهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً أخر.