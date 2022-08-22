شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التسويقية لـ بيراميدز وفيوتشر قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا بيراميدز وفيوتشر فى مقارنات مستمرة نظراً لامتلاك كلا الفريقين عناصر مميزة، استطاعت أن تقدم أداءً قوياً خلال الموسم الجارى، لينافسا الأهلي والزمالك في المراكز المتقدمة بالمسابقة المحلية.

وقبل صدام الليلة والذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة 32 من عمر الدوري العام، تفوق بيراميدز على فيوتشر فى القيمة التسويقية، وتبلغ القيمة الكاملة لقائمة بيراميدز، طبقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، 18 مليون يورو، وفى ذات الوقت تبلغ قيمة القائمة الكاملة لفيوتشر 8 ملايين و430 ألف يورو.

ويستضيف فريق فيوتشر، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد السلام، فى تحدٍ جديد لعلى ماهر المدير الفني لفيوتشر.

ويبحث على ماهر عن الفوز رقم 15 مع فيوتشر فى الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه فى 31 مباراة بالدوري، فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات أخرى.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات في الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، و رغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس تقلص لنقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر فى المركز الرابع في حال خسارته لأى نقطة بالجولات المتبقية.