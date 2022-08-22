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عمر وفريدة لاعبا سيتى كلوب أبطال الجمهورية للتنس تحت 9 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى بنها خلال الأيام القليلة الماضية.

وحرص مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت على تهنئة الثنائى بعد حصد اللقب والتوجيه برعايتهما خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرص الشركة علي تكوين جيل صاعد من الأبطال بمختلف الألعاب.


فريدة إسلام

يأتي ذلك في إطار اهتمام أندية سيتى كلوب بالتنقيب والبحث عن المواهب وإعدادهم كأبطال فى اللعبات المختلفة لتمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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