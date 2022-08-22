شكرا لقرائتكم خبر عن عمر وفريدة لاعبا سيتى كلوب أبطال الجمهورية للتنس تحت 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى بنها خلال الأيام القليلة الماضية.

وحرص مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية على تهنئة الثنائى بعد حصد اللقب والتوجيه برعايتهما خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرص الشركة علي تكوين جيل صاعد من الأبطال بمختلف الألعاب.



فريدة إسلام

يأتي ذلك في إطار اهتمام أندية سيتى كلوب بالتنقيب والبحث عن المواهب وإعدادهم كأبطال فى اللعبات المختلفة لتمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.