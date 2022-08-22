شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المصارعة فى بطولة العالم.. المركز الخامس من نصيب 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات بطولة العالم للمصارعة، والتى أقيمت فى بلغاريا خلال الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الجارى، ولم يحقق أى لاعب من المنتخب سواء رومانية أو حرة أو نسائية أى ميدالية.

وحصل 3 لاعبين من المنتخب الوطنى على المركز الخامس، وهم شيماء بركات، وفارس غالى، وفكرى عيسى.

وحققت شيماء بركات المركز الخامس بعد خسارتها أمام منافستها لاعبة أمريكا فى مباراة البرونزية، كما حقق فكرى عيسى المركز الخامس بعد الخسارة أمام لاعب أمريكا أيضا، وفيما يخص فارس غالى فحقق نفس المركز بعد الخسارة أمام لاعب تركيا.

على الصعيد ذاته، ودّع الثنائي عبد الله شعبان وعمر عصام منافسات البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام بطلي جورجيا واليونان.