شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس الاستغناء عن الإيفوارى موريل فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، رحيل الإيفوارى جان موريل لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبحث لجنة التعاقدات بالدراويش عن تسويق اللاعب وعرضه للبيع بسبب عدم مشاركته مع الفريق بصورة مستمرة.

وتعاقد الإسماعيلى مع الجناح الإيفواري صاحب الـ 25 عاما قادما من الدوري البيلاروسى حتى نهاية موسم 2026 لتدعيم الجانب الهجومي فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن موريل خرج من حسابات المدربين الذين تعاقدوا على تدريب الدراويش وآخرهم حمزة الجمل.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة الأهلى التي أقيمت مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبى من أجل الاستعداد للمباريات المتبقية في المسابقة.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.