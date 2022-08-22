شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين فى الأهلى اليوم لتجنب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض العناصر التى شاركت فى التشكيل الأساسى لفريق الأهلى فى مباراة الأمس أمام الإسماعيلى مراناً استشفائياً اليوم، منعاً لتعرضهم للإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف القلعة الحمراء كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجارى، فيما يغيب بدر بانون بعد انتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.