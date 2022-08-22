شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن بكلمات مؤثرة فى ذكرى وفاه والدته: "كان يكرمنى الله ببركة دعائها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرأحمد حسن لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق صورة برفقة والدته على حسابه الشخصي على "إنستجرام" فى ذكرى وفاتها الأولى، وعلق الصقر قائلا، "اليوم الذكرى الأولى لوفاة أمى الغالية التى كان يكرمنى الله ببركة دعائها ورضاها، فيرزقنى بالستر والصحة والعافية ومحبة البشر".



تغريدة احمد حسن على انستجرام

وأضاف أحمد حسن، "اللهم اجعلنا نعمل صالحًا تكرمنا من أجله واللهم إرحم وأعفو أمى وأبى وارزقهما الفردوس الأعلى من الجنة وارحم جميع أمواتنا يا أرحم الراحمين.. فضلًا وليس أمرًا الدعاء والفاتحة جزاكم الله خير".

وفى وقت سابق، أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن الظروف التى يعمل فيها البرتغالى ريكاردو سواريز صعبة جدا، وهو مجبر على التعامل معها وتقديم مستوى مميز.

وقال أحمد حسن، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس، "الظروف التى جاء فيها سواريز صعبة جدا من إصابات وإجهاد وخسارة اللاعبين وإرحة نجوم الفريق".

وأضاف الصقر، "سواريز الله يكون فى عونه، شغال حاليا باللاعبين الناشئين والذين لم يشاركوا والعائدين من الإصابة، وهو مجبر على التعامل مع هذه اللاعبين".