شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرواتي "بورنا تشوريتش" يفجر مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فجر الكرواتي، بورنا تشوريتش، مفاجأة مدوية بفوزه بلقب بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للأساتذة (1000 ATP) التي تقام على الملاعب الصلبة، وبلغ جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

الكرواتي "بورنا تشوريتش" يفجر مفاجأة مدوية

الكرواتي تشوريتش يفوز ببطولة سنسيناتي الأمريكيةالفرنسية كارولين غارسيا تتوج ببطولة سنسيناتي الأمريكية

وجاء تتويج بورنا تشوريتش المصنف الـ152 عاما، على حساب النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعا، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و58 دقيقة.

وأحرزت كارولين غارسيا (25 عاما) اللقب الثالث خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) أصبح اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام

يذكر أن ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) أصبح اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام بواقع 65 فوزا، منها 19 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، بعد فوزه على الروسي، دانييل مدفيديف في الدور نصف النهائي لهذه البطولة.

وتوج النجم اليوناني توج بلقب بطولتي مونت كارلو الفرنسية ومايوركا الإسبانية، خلال هذا العام حتى الآن.

أخفق الروسي، دانييل مدفيديف، في التأهل إلى نهائي بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز (ATP 1000)، المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغة جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

الروسي مدفيديف يفشل في بلوغ نهائي بطولة سنسيناتيالروسية كوديرميتوفا تودع بطولة سنسيناتي الأمريكية

أمريكا.. الروسي مدفيديف يفشل في بلوغ نهائي بطولة سنسيناتيالروسية كوديرميتوفا تودع بطولة سنسيناتي الأمريكية

وخروج مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة، على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، إثر هزيمته أمامه بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(3-6) في المباراة التي جرت بينهما فجر يوم الأحد، واستغرقت ساعتين و25 دقيقة.

وتعرض اللاعب الروسي المصنف أولا عالميا، للهزيمة الثالثة أمام اليوناني، في عاشر مواجهة بينهما حتى الآن.

وأصبح ستيفانوس تسيتسيباس بذلك اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام بواقع 65 فوزا، منها 19 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

النجم اليوناني يبحث عن لقبه الثالث خلال هذا العام،

ويبحث النجم اليوناني عن لقبه الثالث خلال هذا العام، بعد تتوجه بلقب بطولتي مونت كارلو الفرنسية ومايوركا الإسبانية، حتى الآن.

وضرب ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) موعدا في نهائي البطولة، مع الكرواتي، بورنا تشوريتش، الذي تغلب بدوره على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) في اللقاء بينهما مساء يوم السبت.

شهدت مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، في ثاني جولات الدوري الإسباني، عدة أرقام مميزة للفريق الكتالوني ولاعبيه، ترافقت مع أول فوز.

وفاز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب "أنويتا" (الأحد) في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما استهل المسابقة الأسبوع الماضي بتعادل سلبي محبط على أرضه أمام رايو فاليكانو.



وسجل أهداف برشلونة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، والفرنسي عثمان ديمبلي، والإسباني الواعد أنسو فاتي، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل أول هدف رسمي له بقميص برشلونة خلال مواجهة ريال سوسيداد، بعدما أحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأولى، وبالتحديد بعد 46 ثانية من انطلاق المباراة.

وسجَّل المهاجم البولندي أسرع أهداف برشلونة في الدوري الإسباني منذ هدف إنييستا ضد ريكرياتيفو عام 2009 (بعد 43 ثانية)، وهو أسرع أهداف برشلونة خارج أرضه في المسابقة منذ هدف سافيولا في مرمى بلد الوليد عام 2004 (بعد 30 ثانية).