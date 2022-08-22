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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر نادي بايرن ميونخ مجموعة من الأرقام الاستثنائية التي شهدتها الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني لموسم 2022-2023.

نادي بايرن ميونخ يتصدر مجموعة من الأرقام الاستثنائية

وفاز بايرن ميونخ على مضيفه بوخوم بنتيجة 7-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.



وبذلك يكون بايرن ميونخ قد سجل 15 هدفا في أول 3 مباريات من الدوري الألماني، بمعدل 5 أهداف في كل مباراة.



يأتي ذلك رغم افتقاد بايرن ميونخ لخدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ، والذي رحل إلى برشلونة الإسباني.



وبإضافة الأهداف الـ5 التي سجلها أمام لايبزيج في فوزه بكأس السوبر الألماني، فقد أحرز بايرن ميونخ 20 هدفا في 4 مباريات رسمية هذا الموسم.

كما بات العملاق البافاري أول فريق يسجل 11 هدفا في الشوط الأول في أول 3 مباريات من الدوري الألماني.



وباستثناء بايرن ميونخ، فشلت الفرق الكبرى في تحقيق الفوز في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وخسر بروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن مبارياتهم في الجولة الثالثة، فيما اكتفى آينتراخت فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي، بالتعادل 1-1 مع كولن.

وباستثناء دورتموند، ما زالت الأندية الـ3 الأخرى دون أي فوز في الجولات الـ3 الأولى من الدوري الألماني، حيث خسر ليفركوزن جميع مبارياته الـ4 الرسمية هذا الموسم، وهي أسوأ بداية للفريق في موسم على الإطلاق.



لم يكن هناك ما يسعد فولفسبورج، فالفريق ما زال يبحث عن فوزه الأول في الدوري، لكنه دخل في سجلات الأرقام القياسية عندما تصدى حارسه كون كاستيلس لركلة جزاء من زيمون تروده في التعادل مع شالكه.

ويملك البلجيكي كاستيلس، الذي تصدى للركلة في المرة الأولى قبل أن يقرر الحكم إعادتها ليتصدى لها مرة أخرى، الرقم القياسي بين الحراس الحاليين في البطولة إذ أنقذ 12 ركلة جزاء.

شهدت مباريات الأحد مهرجان أهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خاصة في بعض مواجهات فرق الصدارة.

وتمثلت المفارقة في أنه كانت هناك نتيجة عريضة عامرة بالأهداف في كل دوري من الدوريات الخمسة الكبرى، بداية من الدوري الإنجليزي الذي شهد مباراة مثيرة حصيلتها كانت 6 أهداف، رغم أنها لم تنته لصالح أحد الفريقين.



ووصل عدد الأهداف في المباريات الخمس الأبرز في الأحد إلى 30 هدفا، مما يوضح قدر الإثارة التي شهدتها مباريات ذلك اليوم.

بدأت الإثارة من الدوري الأقوى في العالم، البريميرليج، بعدما تجنب مانشستر سيتي الهزيمة أمام مضيفه نيوكاسل، ليخرج بتعادل مثير بنتيجة (3-3)، بعدما كان متأخرا بفارق هدفين.



سجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان وإيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق 5 و60 و64، بينما سجل أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبيير في الدقائق 28 و39 و54.

اكتسح فريق باريس سان جيرمان مضيفه ليل بنتيجة 7-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وتقمص كيليان مبابي دور البطولة مع باريس سان جيرمان بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 1 و66 و87، وأضاف الأهداف الأربعة الأخرى ليونيل ميسي في الدقيقة 27 وأشرف حكيمي في الدقيقة 39 ونيمار (هدفين) في الدقيقتين 43 و52، بينما سجل هدف ليل جوناثان بامبا في الدقيقة 54.

في ألمانيا كان هناك اكتساح بافاري آخر، بعدما فاز بايرن ميونيخ على مضيفه بوخوم بنتيجة 7-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري.

سجل أهداف بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة 4، وماتياس دي ليخت في الدقيقة 25، وكينجسلي كومان في الدقيقة 33، وساديو ماني (هدفين) في الدقيقتين 42 و60 (من ركلة جزاء)، وكريستيان جامبوا لاعب بوخوم بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، وسيرجي جنابري في الدقيقة 77.



وبعد تعادله السلبي في أول مباراة، انتفض برشلونة في الدوري الإسباني بفوز عريض بنتيجة 4-1 على مضيفه ريال سوسيداد في الجولة الثانية من المسابقة.

سجل أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 4 و68، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 66، وأنسو فاتي في الدقيقة 79، فيما سجل هدف ريال سوسيداد ألكسندر إيساك في الدقيقة 6.

وبات ذلك الفوز هو الأكبر لبرشلونة منذ فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو برباعية نظيفة في الموسم الماضي خلال شهر مارس/ آذار.

وفي الكالشيو، حقق فريق نابولي فوزه الثاني على التوالي بعد اكتساح ضيفه مونزا برباعية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية.

سجل أهداف نابولي خفيشا كفاراتسخيليا (هدفين) في الدقيقتين 35 و62، وفيكتور أوسيمين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومين جاي كيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع نابولي بهذا الفوز العريض رصيده إلى 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على هيلاس فيرونا 5-2، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.