الكرة المصرية تشتعل .. هجوم حاد من مجدي عبد الغني ورد حاسم من القيعي

الشارقة - اميمة ياسر - خلال تقديم برنامجه على قناة الشمس شن مجدي عبد الغني هجومًا حادًا لأحد الأشخاص في إدارة النادي الاهلي دون ذكر اسمه، لكن الجمهو خمن أنه يقصد عدلي القيعي.

وقال مجدي عبد الغني: “كفايا اننا لبسنا لعيبة كتير جدا جبتهم انت ياللي بتنتقد وعاملي فيها خضرا الشريفة، وفي الآخر مستفدناش بيهم وروحوا .. ما احنا فاهمين القصة ، أمال لو مكنتش اتكشفت قدامي كنت هتعمل ايه ؟ .. أسكت ما تتكلمش وماتجيبش سيرة اللي ضحوا علشان الأهلي .. انت كل اللي عملته انك بتسقف بس .. انما احنا كنا هنموت في الملاعب علشان بنحب الكيان ومازلنا وانت بتحب علشان مستفيد ”.

وأضاف: “ احنا طلقنا كرة القدم بالتلاتة .. مش عايزين حاجة تاني .. انما انت مستفيد وسفسطائي بتجادل في كل حاجة .. حد بيحب مكان ياخد مكافأة نهاية خدمة 3 مرات منه .. ملايين ملايين”.

القيعي يرد :

قال القيعي عبر قناة الأهلي: لن أدخل في جدال مع أحد .. كل التلميحات التي تصدر من شخص أو غيره لا مكان لها عندي.

وأضاف عدلي القيعي: ما وصلني أن مجدي عبد الغني لم يذكر الشخص الذي تحدث عنه، وهو رد على شخص يملك حساب على فيسبوك وتويتر وانا لا أملك حسابات، ولا أتحدث غلا من خلال قناة النادي علشان الناس تكون شايفاني وعارفة بقول ايه.