فرج عامر: الجلاصي في طريقه للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، عن مفاوضات جديدة من النادي الأهلي مع لاعب تونسي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق : "‏الياس الجلاصي نجم منتخب تونس ونجم النادي المصري والذي اختارة الكابتن معين الشعباني ليلعب في المصري ، أعلن وجود مفاوضات بينه وبين النادي الاهلي ، وتمني الا يحرمه النادي المصري من فرصة العمر بانضمامة للاهلي".

حيتفوقوا ويكسروا الدنيا

وكان فرج عامر عبر قد كتب فيسبوك “ هناك لاعبين من الاهلي سواء حيخرجوا اعارة او سيتم الاستغناء عنهم نهائيا انا متأكد انهم حيتفوقوا ويكسروا الدنيا لان لاعبي الاهلي متعلمين كورة بطريقة صحيحة وعندهم نظام وعندهم روح الفوز ، وعندهم عزيمة.

وتابع " الاهلي يمر بفترة استثنائية ولن تستمر طويلا ، وبالرغم من ضعف المدرب الا ان مدربين ضعاف وسيئين قبل كدة نجحوا مع الاهلي وحققوا بطولات ، لكن في لحظة ما ولاسباب قد يكون جزء كبير منها نفسي مثل الخوف من فقد مكانة في الاهلي .

واشار " خاصة مع الكلام الكتير عن الصفقات والاعارات والاستغناءات ادي الي هذة الحالة من عدم التركيز اضافة الي عدم قدرة المدير الفني ريكاردوا سوارس غلي عمل التشكيل السليم وايضا موسيماني الذي افرغ الفرقة من محتواها الفني باختيار لاعبين اقل كفاءة واستغني عن من هو افضل واحسن ”.