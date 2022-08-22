«سبني بأقذر الألفاظ» .. رضا عبد العال يرد على «التسريب الصوتي»

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف رضا عبدالعال النجم الأسبق للكرة المصرية والأهلي والزمالك، بصحة التصريحات الصوتية المنسوبة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر تصريحات لموقع القاهرة 24 .

حيث تم سؤال رضا عبدالعال حول حقيقة التسريب الصوتي المنسوب له، ليرد قائلًا « ايوة صوتي، بس قولت كده بعد ما المشجع شتم أمي وأبويا بأقذر الألفاظ».

أنتوا مبتروحوش الإسماعيلية وبورسعيد

وانتشر مقطع صوتي عقب نهاية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري، يتحدث فيه رضا عبدالعال عن الأحداث التي سبقت المباراة بين جمهور الناديين، اتهم خلالها جماهير الأهلي باستفزاز نظرائهم في الاسماعيلي قبل الاعتداء علي حافلة جماهير الأهلي قائلا«أنتوا مبتروحوش الإسماعيلية وبورسعيد وتيجوا تقولوا ضربوكم هو أنتوا ملايكة يعني؟.. مانتوا أكيد استفزتوهم زي ما استفزيتوا بتوع المصري وموتوكم..أنتوا عاوزين البلد تولع ولا إيه".

بلاغ للنائب العام

في الوقت ذاته، أعلن محمد رشوان محامي جماهير الأهلي، تقدمه ببلاغ -اليوم الاثنين- للنائب العام ضد المدعو رضا عبد العال للتحقيق فيما نشر منسوب اليه من جرائم التحريض على العنف وآثاره الفتن، وتكدير الأمن والسلم العام.