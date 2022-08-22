سيد معوض : الزمالك توج بالدوري لأنه استغل إخفاقات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه بنسبة 200% ميكسوني سيرحل عن الأهلي، والنادي سيجد صعوبة كبيرة في تسويقه إن أستند أي فريق يرغب في التعاقد معه على آخر 10 مباريات له مع الفريق.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لا أتوقع أن يتعاقد الأهلي مع أي مدرب من كل من خليلوزيتش أو كوبر أو كيروش، الأهلي دائمًا ما يفاجئنا في تعاقداته مثل سواريش وفايلر.

وواصل معوض، الأهلي سيتعاقد مع أسم كبير في عالم التدريب، ليكون رجل هذه المرحلة، لأنه لا مجال للإخفاق.

وأكمل، لابد أن يتعاقد الأهلي مع مستوى عالي جدًا من اللاعبين الأجانب، لابد أن يكون مهاجم الفريق الأجنبي يُرعب المدافعين.

وأكمل معوض، الزمالك بطل الدوري ومباراة الاتحاد السكندري المقبلة قد تكون هي الحاسمة.

وأتم معوض، الزمالك توج بالدوري لأنه استغل إخفاقات الأهلي، على عكس بيراميدز، الذي لم يفعل ذلك.