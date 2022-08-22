شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى فى مباراة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن جوسفالدو فيريرا قائمة اللاعبين التى سيخوض بها المباراة، والتى ستشهد عودة التونسى حمزة المثلوثى بعد انتهاء إيقافه.

وغاب المثلوثى عن مواجهة الزمالك وفاركو، وتواجد اللاعب فى المدرجات لدعم زملائه، ونجح الفريق الأبيض فى تحقيق فوز غالٍ على فاركو بهدف دون مقابل أحرزه حسام عبد المجيد فى الدقيقة الثامنة فى المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتان فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمى، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة.

وكان أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك، أكد أن اللاعبين يخوضون المباريات بغرض الفوز فقط، بعدما أصبح الفريق على بعد نقطتين من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالى.

وعن الصفقات الصيفية، شدد المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على أن الصفقات سيتم الإعلان عنها قريبا، وتحديدا بعد حصول الفريق على اللقب، مشيرا إلى أن اللاعبين يحتاجون للراحة قبل الموسم المقبل.