شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه بتروجت وديا اليوم فى انطلاقة معسكره بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع نظيره بتروجت، مساء اليوم الاثنين، في مباراة ودية، يستهل بها الحرس معسكره الأول بالقاهرة، للتحضير لدوري الأضواء.

ودخل فريق حرس الحدود، بقيادة مدربه أحمد أيوب، أمس الأحد معسكرا مغلقا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في إطار استعداداته المكثفة لبدء مسابقة الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني رفع معدلات اللياقة البدنية بخوض المران على فترتين صباحا ومساءا، قبل ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة إقامة المعسكر، أمام كلا من بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا، من اجل الوقوف والاطمئنان على حالة اللاعبين، بعد ارتفاع مستواهم وهو ما انعكس بالإيجاب على فوز الفريق في أغلب مباراته الودية الماضية، وأدي الفريق مرانا مسائيا بمشاركة جميع اللاعبين.

الجهاز الفني للحرس يضم العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إداري الفريق.