شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ريكاردو سواريز لن يرحل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الأهلى لن يرحل عن منصبه رغم أنه لا يلقى الدعم الجماهيرى حتى الآن.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "توقعاتى بتقول من خلال معرفتى بطريقة إدارة الكرة في الأهلى أن النادى لن يستغنى عن سواريز وأن المدرب مستمر في الموسم الجديد، الناس في الأهلى شايفين أن المرحلة الحالية مش مهم فيها النتائج والأهم اكتشاف الناشئين المميزين بعد ضياع الدوري".

ويضيف شوبير: "بردو موضوع حراسة المرمى محتاج إعادة نظر من مسئولي الأهلى، لأن في قرار أن الأهلى يتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد تراجع مستوى الشناوى، وأنا شايف أن الأهلى عنده 3 حراس أقوياء للغاية".

وتابع شوبير: "تراجع مستوى الشناوى طبيعى وبيحصل لأى حارس كبير فترة اهتزاز وهيرجع أقوى، على لطفى عامل رقم مميز بعدم اهتزاز شباكه في 7 مباريات متتالية رغم ابتعاده فترة طويلة عن المشاركة، وأخيراً مصطفى شوبير حارس واعد ولما بياخد الفرصة بيثبت أنه حارس موهوب، أعتقد الاهلى مش محتاج حارس جديد".